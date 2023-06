Polizei: Auch viele Kinder unter Brand-Betroffenen in Apolda

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Auch viele Kinder haben wegen des Brands in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda mit einem Todesopfer ihr Dach über dem Kopf verloren. Die Kinder würden wie die anderen Betroffenen von einem Kriseninterventionsteam betreut, teilte die Polizei am Sonntag auf Twitter mit. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) organisiere die Versorgung mit Wasser und Babynahrung.

Apolda - Bei Bedarf erhielten die Betroffenen laut Polizei Decken und Kleidung.

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen im Wohnbereich der Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Zehn Menschen wurden verletzt. Eine tote Person wurde gefunden. Ob es sich dabei um einen vermissten Neunjährigen handelt, könne mit abschließender Sicherheit erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, hieß es seitens der Polizei.

Etwa 250 Menschen mussten wegen des Brands das Gebäude verlassen. Bei den Bewohner handle es sich um Menschen aus unterschiedlichen Ländern, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Weimarer Land. Sie stammten unter anderem aus der Ukraine, Syrien uns Afghanistan.

Die betroffenen Bewohner sollen am Sonntag mit Bussen nach Hermsdorf gebracht werden. Dort sollen sie vorübergehend in der Erstaufnahme für Geflüchtete unterkommen, so die Sprecherin. Die Busse würden von der Polizei begleitet. Auch Dolmetscher sollen mit nach Hermsdorf fahren. dpa