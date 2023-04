Polizei erwischt viele Raser an Osterfeiertagen

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Bei Kontrollen am Karfreitag und Ostermontag auf Thüringer Autobahnen hat die Polizei zahlreiche Raser aus dem Verkehr gezogen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurde am Karfreitag der schnellste Autofahrer mit 192 Kilometern pro Stunde auf der A38 erwischt - erlaubt waren maximal 60. Am Ostermontag fuhr der schnellste Fahrer mit 169 bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde.

Nordhausen/Hermsdorf - Bei dem mehrstündigen Einsatz wurden am „Carfreitag“ insgesamt 872 Geschwindigkeitsverstöße mit 96 Fahrverboten registriert. Am Ostermontag waren es bei Kontrollen innerhalb von sechs Stunden am Hermsdorfer Kreuz den Angaben zufolge 851 Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit. dpa