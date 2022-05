Polizei: Ruhiger Auftakt des Himmelfahrtstages in Thüringen

Teilen

Gläubige stehen vor einem Holzkreuz bei der Männerwallfahrt. © Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa

Auf den Straßen, Plätzen und in den Ausflugsregionen im Land blieb es in Thüringen an Christi Himmelfahrt bis zum Mittag ruhig. Das Wetter ist eher ungemütlich.

Erfurt - Thüringen ist ruhig in den Himmelfahrtstag gestartet. Am Donnerstagvormittag gab es nach Angaben der Polizei noch keine Einsätze, die von übermäßig Feiernden ausgelöst wurden. Insgesamt sei es bisher ruhiger als in den Vorjahren, sagte ein Sprecher. Die Landespolizei hatte zusätzliche Einsatzkräfte für Kontrollen angekündigt, um für einen möglichst friedlichen Feier- und Vatertag zu sorgen.

Das Wetter lockt nicht sonderlich nach draußen: Die Meteorologen prognostizierten einen trüben Himmelfahrtstag. Der Feiertag begann mit vielen Wolken. Bei maximal 17 bis 20 Grad kann es kurze Regenschauer geben.

Seit einigen Jahren gibt es nach Angaben der Polizei weniger große Eskalationen rund um den Vatertag. Die Zahl der Notrufe sei kontinuierlich gesunken: von 1640 im Jahr 2015 auf 1076 im vergangenen Jahr. In den vergangenen beiden Jahren hatte es allerdings Corona-Regeln gegeben. Bis Donnerstagmittag gingen zunächst 198 Notrufe ein. Erfahrungsgemäß entwickle sich das Einsatzgeschehen im Laufe des Tages und unter zunehmendem Alkoholpegel, hieß es dazu aus dem Lagezentrum der Polizei.

Auch Thüringer Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Weg in den Himmelfahrts-Kurzurlaub konnten sich freuen. Nach einem erhöhten Verkehrsaufkommen am Mittwochnachmittag waren die Autobahnen im Land für einen Feiertag zwar „gut gefüllt“, blieben jedoch staufrei, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Donnerstagmittag. dpa