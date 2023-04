Polizei: Video von prügelnden Mädchen ist Beweismittel

Nach dem Schock-Video einer Prügelattacke von zwei Mädchen auf eine Teenagerin in Erfurt laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Das Video, das im Netz viral geht, gelte seit wenigen Tagen als Beweismittel in dem Verfahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. In dem Video ist zu sehen, wie zwei Mädchen an einer Straßenbahnhaltestelle eine Jugendliche auf die Gleise stoßen, sie brutal treten und schlagen.

Erfurt - Sie ziehen das Mädchen an den Haaren und reißen ihr dabei laut Polizei auch Haare aus.

Freunde der beiden prügelnden Mädchen filmen den Gewaltausbruch und feuern die beiden aus dem Hintergrund an. Als sie von ihrem Opfer ablassen wollen, ruft eine Mädchenstimme: „Macht weiter.“ Daraufhin treten die beiden noch einmal heftig auf die auf den Gleisen liegende 14-Jährige ein. Sie sei dabei leicht verletzt worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 23. Februar und wurde kurz darauf von dem Opfer angezeigt. Die beiden prügelnden Mädchen seien identifiziert.

„Die Akte ist noch nicht geschlossen“, sagte die Polizeisprecherin. Zu den Hintergründen und dem Anlass für die Prügelattacke machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden Mädchen sind aufgrund ihres Alters nicht strafmündig und können daher strafrechtlich nicht verfolgt werden. Laut Polizeisprecherin wurde aber das Jugendamt eingeschaltet, das weitere Maßnahmen prüfe. dpa