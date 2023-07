Polizeianwärter vereidigt: Steigende Bewerberzahlen

Teilen

Knapp 500 künftige Polizeimeister und Polizeikommissare sind am Samstag in Oberhof feierlich vereidigt worden. Die Thüringer Polizeianwärter legten bei prallem Sonnenschein im Biathlonstadion ihren Diensteid ab. Aufgrund der Hitze durften die Anwärter während der zeitlich gerafften Zeremonie ihre Uniformjacken ablegen.

Oberhof - Die vereidigten beiden Jahrgänge für den mittleren Dienst hatten im Jahr 2021 und im vergangenen Oktober ihre zweijährige Ausbildung im Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen begonnen. Die 44 Anwärter für den gehobenen Dienst beenden im Oktober nächsten Jahres ihre dreijährige Ausbildung.

Das Innenministerium verzeichnet wieder steigende Bewerberzahlen für den Polizeiberuf. Den Angaben nach liegen derzeit etwa 1800 Bewerbungen vor, 2022 gab es 1733 Bewerber. In diesem Jahr sollen bis zu 285 Nachwuchspolizisten in Thüringen eingestellt werden.

Das hohe Interesse an der Polizei liege an einer guten Öffentlichkeits- und Nachwuchsarbeit, sagte Innenminister Georg Maier (SPD). So wirke zum einen die aktuelle Werbekampagne, die den Nerv der jungen Menschen treffe. „Zum anderen haben sich unsere Polizeidienststellen nach Corona wieder geöffnet“, sagte der Minister. Es gebe wieder Praktika, Tage der offenen Tür sowie Führungen von Schulklassen und Auftritte auf Messen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion gibt es derzeit etwa 6000 Polizeivollzugsbeamte in Thüringen. Etwa 60 Prozent von ihnen sind im mittleren Dienst. Das sind in der Regel diejenigen, die zum Beispiel als Streifenpolizisten unterwegs sind. Beamte des gehobenen Dienstes nehmen mittlere Führungsfunktionen innerhalb der Landespolizei wahr. dpa