Polizist als Zeuge bei Prozess wegen Masken-Urteil

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen einen Amtsrichter wegen eines Masken-Urteils in der Corona-Pandemie hat ein Polizist über Details der Ermittlungsarbeiten gesprochen. Bei einer Durchsuchung bei dem Mann sei lediglich ein Laptop gefunden worden, dessen Betriebssystem erst einen Tag vor der Durchsuchung neu aufgespielt worden sei, sagte der Polizist am Donnerstag bei der Fortsetzung des Verfahrens am Landgericht Erfurt.

Erfurt - Der Inhalt anderer gefundener Datenträger lege aber nah, dass der Richter nicht nur mit diesem Rechner gearbeitet haben könne. „Es muss also einen weiteren Rechner gegeben haben, den haben wir aber weder bei der ersten noch bei der zweiten Durchsuchung sicherstellen können“, sagte der Polizist.

Im April 2021 hatte der Familienrichter mit einem von ihm verfassten Beschluss verfügt, dass Kinder an zwei Schulen in Weimar entgegen des damals geltenden Hygienekonzepts des Thüringer Bildungsministeriums keine Corona-Masken im Unterricht tragen müssten. Seine Entscheidung ist durch Folgeinstanzen inzwischen aufgehoben worden. Er war für derartige Entscheidungen gar nicht zuständig.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft dem - inzwischen seines Amtes enthobenen - Richter Rechtsbeugung vor. Zum Prozessbeginn hatte der Jurist die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestritten. dpa