Polizistin in Rettungswagen verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Polizistin ist im Eichsfeld bei einer Begleitfahrt im Rettungswagen so verletzt worden, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Die Beamtin sei zuvor mit Kollegen zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Männern in Breitenworbis gerufen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei festgestellt worden, dass gegen einen der Männer ein Haftbefehl vorlag.

Breitenworbis - Da die Männer sich beim Streit am Sonntag verletzt hatten, wurden sie ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei begleitete den zur Fahndung ausgeschriebenen Mann im Rettungswagen, wie es hieß. Dort sei der Mann zunehmend aggressiv geworden, habe die Beamten angegangen und dabei die Polizistin verletzt.

Er wurde später am Abend in ein Gefängnis gebracht. Gegen beide Männer werde nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt, auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. dpa