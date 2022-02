Positive Corona-Tests: Kommunen setzen auf Online-Formulare

Teilen

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Angesichts der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen setzen immer mehr Thüringer Kommunen auf digitale Kommunikation für die Erfassung von positiv Getesteten. Bei teils mehr als 200 Fällen am Tag sei es nicht mehr möglich, jeden Bürger persönlich anzurufen, hieß es dazu etwa aus Gera. Wer infiziert sei, solle seine Daten per Mail ans Gesundheitsamt schicken.

Erfurt - In etlichen weiteren Regionen wiesen die Gesundheitsämter darauf hin, dass die Bearbeitung von Fällen nur zeitversetzt geschehen könne. Infizierte sollen sich demnach umgehend in Selbstisolation begeben.

Die Stadt Jena und der Landkreis Weimarer Land verwiesen zuletzt auf Formulare auf ihren Internetseiten. Rückmeldungen würden per Mail versandt, ein Anruf erfolge nur noch in Ausnahmefällen, hieß es aus Jena. Ihren positiven Test per Formular online melden können unter anderem auch Einwohnerinnen und Einwohner in Erfurt, Suhl, dem Wartburgkreis, dem Landkreis Nordhausen oder dem Unstrut-Hainich-Kreis. dpa