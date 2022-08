Prächtiges Spektakel zur Jubiläumsausgabe von Barockfest

Auf Schloss Friedenstein in Gotha ist wieder barockes Leben eingekehrt: Nach zweijähriger Corona-Pause verwandeln sich Schloss und Park an diesem Wochenende zum 20. Barockfest wieder in die farbenprächtige Residenz Herzog Friedrichs III. von Sachsen-Gotha-Altenburg (reg. 1732 - 1772). Das stattlich gekleidete Herzogspaar präsentiert sich samt Hofstaat dem Publikum.

Gotha - Rund 400 Mitwirkende in historischen Gewändern erwarten die Besucher zu einer Zeitreise in das 18. Jahrhundert, wie die Stiftung mitteilte.

„Das Barockfest hat sich zu einem festen Bestandteil des Mitteldeutschen Kulturkalenders etabliert“, erklärte Veranstaltungsleiter Marco Karthe. Vor Corona lockte das Fest jährlich etwa 7000 Besucher an. Zur jetzigen Jubiläumsausgabe erwarte die Gäste wieder ein vielfältiges Programm.

Unter den Arkaden und im Hof kann an mehr als 40 historischen Ständen Handwerkern wie Steinmetz, Töpfer, Drechsler und Co. über die Schulter geschaut werden - Händler bieten ihre Waren feil. Im Ekhof-Theater, der Schlosskirche und in den Schlossräumen wird musiziert und zum Tanz aufgespielt. Höhepunkt sind ein festlicher Ball und das Barockfeuerwerk am Samstagabend. Neben Konzerten gibt es unter anderem Führungen, einen Festgottesdienst, Puppenspiel und Zaubervorführungen. dpa