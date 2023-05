Preußische Dampflok in geplantem Museum angekommen

Teilen

Eine preußische T13 Dampflokomotive wird mit dem Spezialkran von einem Tieflader gehoben. © Martin Schutt/dpa

Der Herzstück ist rund 40 Tonnen schwer und elf Meter lang: Mit einer historischen Lokomotive der Preußischen Staatseisenbahn ist am Mittwoch ein Hauptexponat der geplanten „Erlebniswelt Dampflok“ in Meiningen eingezogen. Die in mehrere Teile zerlegte Bahn soll den Besuchern später ihr Innenleben offenbaren, wie ein Sprecher der Stadt Meiningen dazu mitteilte.

Meiningen - Die Ausstellung soll in der ehemaligen Kantine auf dem Gelände des Dampflokwerks entstehen und Wissen rund um Dampflokomotiven vermitteln.

Im Meininger Dampflokwerk der Deutschen Bahn werden historische Dampfloks repariert. Unter anderem werden dort auch Komponenten für historische Dampflokomotiven aus ganz Europa, etwa Dampflokkessel, aufgearbeitet oder neu gefertigt. Ursprünglich war das 1914 als Hauptwerkstatt der Königlich-Preußischen Eisenbahn gegründete Werk nur für die Instandhaltung von Dampflokomotiven zuständig.

Früheren Angaben zufolge soll das mehrere Millionen Euro teure und vom Land geförderte Projekt im Herbst 2023 eröffnet werden. Nun ist der Start für kommendes Jahr angepeilt. dpa