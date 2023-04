Private medizinische Universität in Erfurt gestartet

Ein Mann legt ein Stethoskop neben eine Reanimationspuppe ab. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Mit dem Sommersemester ist in Thüringen eine private Universität für medizinische Studiengänge eröffnet worden. Die vom Land anerkannte HMU Health and Medical University ernannte am Donnerstag in Erfurt die ersten sechs Professoren und nahm rund 90 Studierende der Humanmedizin und 20 angehende Psychologen auf. Partner der HMU sei das Helios Klinikum Erfurt, sagte Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff.

Erfurt - Die HMU in Erfurt ist Teil einer privaten Hochschulgruppe mit derzeit mehr als 7000 Studierenden und eigenständigen Standorten in Potsdam, Berlin und Hamburg.

Die Studierenden zahlen nach Angaben von Renken-Olthoff monatlich 1500 Euro für ihre Ausbildung. Es gebe Studium-Finanzierungsmöglichkeiten: Möglich seien Darlehen über einen speziellen Fonds. Zugang zu der Medizinausbildung hätten nicht nur wie landläufig angenommen „Kinder reicher Eltern“.

In Erfurt soll die Zahl der Studierenden an der HMU bis Ende des Jahrzehnts auf etwa 2000 steigen. Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sprach von einer Ergänzung zum staatlichen Hochschulsystem mit seinen rund 47.000 Studierenden in Thüringen. dpa