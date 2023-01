Projekt macht Weimarer Stadtschloss trotz Sanierung erlebbar

Mit einem Kunstprojekt begleitet die Klassik Stiftung Weimar die denkmalgerechte Sanierung ihres Stadtschlosses. Seit Sommer 2018 ist das dort angesiedelte Museum wegen Bauarbeiten geschlossen. Mit dem Projekt „Schloss erzählen“ will die Klassik Stiftung ihr größtes Gebäude weiterhin erlebbar machen. Verschiedene Autoren, Künstler, Fotografen und Musiker setzen sich mit der Geschichte, der Bedeutung und der Rolle des Bauwerks zu unterschiedlichen Zeiten auseinander.

Weimar - Das Projekt soll mindestens bis zum Jahr 2025 laufen, wenn der erste Gebäudeteil voraussichtlich wieder für Besucher geöffnet wird.

Zum Auftakt im September entstand ein Buch des Autors Helge Hesse, in dem er sich unter anderem in die Zeit von Johann Wolfgang von Goethe versetzte. Der Fotograf Gordon Welters ging anschließend mit seiner Kamera im Schloss auf Entdeckungsreise. Seine Werke sind als Plakate am Bauzaun zu sehen. Vor dem Gebäude am hölzernen Treffpunkt „Co-Labor“ erklingt zurzeit eine Audioinstallation von Eunike Kramer und David Bilek mit Eindrücken von Passanten zum Schloss und Klängen aus dem Gebäude.

Die Klassik Stiftung ist nach eigenen Angaben die zweitgrößte Kulturstiftung in Deutschland und betreut mehr als 27 Museen sowie Schlösser und Parkanlagen in und um Weimar. Mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und dem Goethe- und Schiller-Archiv gehören auch Forschungseinrichtungen zur Stiftung. dpa