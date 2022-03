Prozess um sexuellen Missbrauch: Urteil gegen Turntrainer

In dem neu aufgelegten Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Turntrainer aus Weimar will das Landgericht Erfurt heute (11.00 Uhr) sein Urteil sprechen. Angeklagt ist ein heute 34-Jähriger. Er war bereits 2018 wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 82 Fällen für schuldig befunden worden; teils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern, teils in Tateinheit mit Verbreitung pornografischer Schriften und mit sexueller Nötigung.

Erfurt - Der BGH hob das Urteil später teilweise auf - unter anderem mit der Begründung, dass der Mann nicht ausreichend von den Richtern belehrt worden sei.

Mehr als 50 Tatvorwürfe von zwei Betroffenen, bei denen komplett neue Verhandlungen nötig gewesen wären, wurden im Zuge des neuen Verfahrens eingestellt. Die Staatsanwaltschaft plädierte am Montag für drei Jahre und vier Monate Haft und sprach sich klar gegen eine Bewährungsstrafe aus. Die Verteidigung plädierte für eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung. dpa