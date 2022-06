Radelnde Schornsteinfeger starten „Glückstour“ nach Lübeck

30 Schornsteinfeger starten am Mittwoch (8.33 Uhr) in Erfurt zu ihrer alljährlichen „Glückstour“. In diesem Jahr wollen die radelnden Schornsteinfeger rund 1000 Kilometer bis nach Lübeck zurücklegen, wie die Organisatoren mitteilten. Die sportlichen Kaminkehrer nehmen dabei die Strecke in Angriff, die bereits für 2020 geplant war. Die Route führt vom Domplatz in Erfurt aus über Leipzig, Dresden, Lübbenau, Potsdam, Wittenberge und Lauenburg zum Zielort Lübeck.

Erfurt - Während der Tour teilen die Schornsteinfeger Geldspenden aus, die seit der „Glückstour“ 2021 gesammelt worden sind. Mit ihrer Aktion unterstützen die Teilnehmer vor allem krebs- und anderweitig schwerkranke Kinder. Dabei werden auch Kliniken, Vereine, Wohnheime und Elterninitiativen bedacht sowie Projekte, die kranken Kindern Lebensmut schenken oder Forschungsarbeiten ermöglichen. Im vergangenen Jahr hat der Verein „Glückstour“ eigenen Angaben zufolge mehr als 321 000 Euro verteilt - fast 50.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. dpa