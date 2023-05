Radfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt worden. Der 41-Jährige wollte eine Straße überqueren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei stieß der Fahrradfahrer mit dem Auto eines 48-Jährigen zusammen. Der Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.