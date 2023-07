Ramelow: Bitterkeit 30 Jahre nach Hungerstreik bleibt

Teilen

Ministerpräsident von Thüringen Bodo Ramelow spricht mit Bergleuten und Gästen während der Eröffnung der Ausstellung "Schicksal Treuhand - Treuhand-Schicksale“. © Martin Schutt/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an den wochenlangen Hungerstreik von Kali-Bergleuten vor 30 Jahren in Bischofferode erinnert. Ihr Arbeitskampf habe ein „tragisch trauriges, bitteres Ende“ mit der Schließung des Nordthüringer Kali-Bergwerks Ende 1993 gehabt, sagte Ramelow am Montag bei der Eröffnung einer Ausstellung „Schicksal Treuhand - Treuhand-Schicksale“ im Vereinshaus des örtlichen Kalivereins.

Bischofferode - Der Kampf der Bergleute um ihre Arbeitsplätze sei zwar verloren worden, er sei aber nicht sinnlos gewesen, sagte Ramelow. Er habe ein Schlaglicht darauf geworfen, wie brutal die Auseinandersetzung um die wirtschaftliche Transformation Ostdeutschlands geführt worden sei. Werk und Grube waren nach der Fusion der ostdeutschen mit der westdeutschen Kali-Industrie geschlossen worden, obwohl es einen westdeutschen Mittelständler als Kaufinteressenten gab. Kali wird für Düngemittel gebraucht.

Die Zahlen zu Verlusten und in den Keller gerutschten Weltmarktpreisen, mit denen die Stilllegung von Bischofferode vor drei Jahrzehnten begründet worden waren, hätten nie gestimmt, sagte Ramelow. Er hatte damals als Gewerkschaftssekretär für die Bergleute eingesetzt und schließlich bei einem Interessenausgleich vermittelt. „Kalisalze sind heute pures Geld wert.“ Wie die Weichen vor drei Jahrzehnten in Bischofferode, aber bei anderen Unternehmen in Ostdeutschland gestellt worden seien, „hat zu viel Bitterkeit geführt“.

Nach der Wiedervereinigung waren im Zuge der Kali-Fusion im Norden Thüringens mehrere Kali-Gruben und Werke geschlossen worden. Tausende Menschen verloren ihre Arbeit. Die Bergleute von Bischofferode hatten mit ihrem Widerstand und dem im Juli 1993 begonnenen Hungerstreik weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. dpa