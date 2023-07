Ramelow sieht Haushaltsaufstellung für 2024 im Zeitplan

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, steht im Plenarsaal zu Beginn der Sitzung des Thüringer Landtags. © Martin Schutt/dpa

Um den Landesetat gibt es jedes Jahr ein Tauziehen zwischen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung und der Opposition. Nun steht zumindest der Termin fest, wann das Zahlenwerk für das Wahljahr 2024 von der Regierung vorgelegt wird.

Erfurt - Nach Einschätzung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bewegt sich die Aufstellung des Thüringer Haushalts für das Wahljahr 2024 noch im Zeitplan. „Wir werden den Fahrplan einhalten und den Haushaltsentwurf dem Landtag wie geplant im Spätsommer vorlegen“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Haushaltsentscheidung der rot-rot-grünen Regierung ist für den 29. August vorgesehen.

Diskussionen innerhalb der rot-rot-grünen Minderheitskoalition über das Haushaltsvolumen und einzelne Ausgaben bezeichnete der Regierungschef als normales Ritual. Letztlich habe das Parlament „alles Recht dieser Welt, sich über die Zahlen zu beugen und Korrekturen vorzunehmen“, so der Regierungschef. Er appellierte an die Abgeordneten, einen Haushaltsbeschluss nicht zu verhindern. „Wenn es keinen verabschiedeten Haushalt gibt, wird es 2024 der größte Sparhaushalt aller Zeiten. Darüber müssen sich alle Verantwortlichen klar sein.“

Ramelows Koalition aus Linke, SPD und Grünen fehlen im Landtag vier Stimmen für eigene Entscheidungen. Beim Haushalt war sie bisher auf Kompromisse mit der oppositionellen CDU angewiesen, die bereits Forderungen aufgemacht hat und von einem Übergangshaushalt spricht.

Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und anderer Organisationen wollen am Mittwoch in Erfurt mit einem Appell an die Landespolitik für einen rechtzeitigen Beschluss des Landeshaushalts vor 2024 werben.

Nach bisherigen Angaben peilt Finanzministerin Heike Taubert (SPD) ein Etatvolumen von etwa 12,7 Milliarden Euro an und damit weniger als die fast 13 Milliarden Euro in diesem Jahr. Laut Thüringer Rechnungshof ist das Land in dieses Jahr mit finanziellen Rücklagen in Höhe von fast 1,8 Milliarden Euro gestartet.

Ramelow kündigte an, dass seine Koalition im Jahr der Landtagswahl Vorarbeiten für einen Haushalt 2025 leisten werde. „Egal, wer die Regierung übernimmt, er wird einen vorbereiteten Haushalt vorfinden“, sagte der Regierungschef. Er gehe davon aus, dass mit den Arbeiten dafür im Frühjahr 2024 begonnen werde. dpa