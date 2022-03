Ramelow: Ukraine-Krieg führt zu mehr Zusammenhalt in Europa

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident Thüringens. © Jörg Carstensen/dpa

Nach Ansicht des Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow (Linke) hat der Krieg in der Ukraine den Zusammenhalt in Europa gestärkt. „Emotional ist es im Moment so, dass es ein stärkeres Binnen-Wir wieder gibt“, sagte Ramelow am Mittwoch am Rande einer Reise in den Niederlanden. Das sei eine große Chance. Ramelow traf unter anderem den niederländischen Außenminister Wopke Bastiaan Hoekstra.

Den Haag - Man sei sich einig gewesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg beenden und seine Truppen aus der Ukraine abziehen müsse, sagte Ramelow anschließend.

Man habe sich auch darüber unterhalten, wie sich Europa auf eine Zeit nach dem Krieg einstellen müsse und wie ein europäisches Verteidigungssystem in der Praxis organisiert werden kann.

Hoekstra habe ihm von einem Besuch bei Truppen in Litauen erzählt und berichtet, dass die Soldaten dort teils mit unterschiedlichen Kommunikationsplattformen arbeiteten. „Dass man ein paar verschiedene Militäreinheiten nebeneinander stellt, macht noch keine gemeinsame Logistik“, sagte Ramelow.

Geplant war am Mittwoch noch ein Treffen Ramelows mit dem niederländischen König Willem-Alexander. Mit im Gepäck hatte Ramelow eine Zwei-Euro-Münze mit der Wartburg als Motiv. dpa