Ramelow und Roth pflanzen Erinnerungsbäume für KZ-Opfer

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, bei einer Rede. © Martin Schutt/dpa

Entlang der einstigen Marschroute der Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar soll nach und nach ein lebendiger Erinnerungsweg mit Bäumen entstehen. Heute (10.00 Uhr) ist die 73. Pflanzaktion des Gedenkprojekts „1000 Buchen“ geplant. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) wollen Bäume pflanzen.

Weimar - Seit Beginn des Projektes wurden 168 Bäume in die Erde gebracht.

Im Juli waren Gedenkbäume für KZ-Opfer, darunter auch für Kinder, mutwillig geknickt, gebrochen und abgesägt worden. Die Tat hatte bundesweit für große Empörung gesorgt - nicht nur bei Häftlingsorganisationen, die einen politischen Hintergrund vermuteten. Ramelow hatte danach gesagt, der Angriff auf die Erinnerungsbäume offenbare für ihn die gleiche geistige Haltung wie die der Täter in der NS-Zeit - nicht nur jener, die Taten gegen Menschen begingen, sondern auch jener, „die die Räder in Gang hielten.“

In das Konzentrationslager Buchenwald hatten die Nazis bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 280.000 Menschen verschleppt. Rund 56.000 von ihnen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und medizinischen Experimenten. Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das Lager.

Noch in den letzten Tagen davor wurden KZ-Häftlinge auf den Weg von Buchenwald ins bayerische Konzentrationslager Flossenbürg geschickt. Für viele wurde es ein Todesmarsch. Entlang dieses Weges startete das Lebenshilfe-Werk 1999 das Projekt. dpa