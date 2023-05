Rangelei mit Bügeleisen: Einbrecher stellt sich der Polizei

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einer Konfrontation mit einem Bügeleisen hat sich ein Einbrecher selbst bei der Polizei gemeldete. Der 32 Jahre alter Mann sei in der Nacht zu Dienstag auf der Suche nach Bargeld in ein Wohnhaus in Veilsdorf (Landkreis Hildburghausen) eingebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die Bewohnerin sei auf den Mann aufmerksam geworden und habe zum Bügeleisen gegriffen, um sich zu wehren.

Veilsdorf - Der Mann habe die Frau dann angegriffen und in der Rangelei seien beide eine Treppe heruntergestürzt. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden. Im Anschluss habe sich der 32-Jährige selbst der Polizei gestellt und sei vorläufig festgenommen worden. Warum sich der Mann gestellt hat, sei nicht bekannt, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Fall berichtet. dpa