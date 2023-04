„Rave like God“: Predigerkirche lädt zum Techno-Rave

Unter dem Motto „Rave like God“ will die evangelische Predigerkirche im Erfurter Zentrum junge Menschen zur Techno-Tanzparty einladen - und gleichzeitig zur Begegnung mit Gott. Am 15. April werde es erstmals in Thüringen ein Techno-Rave in einer Kirche geben, teilte die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Mittwoch mit. Damit sollen vor allem junge Menschen erreicht werden, die sonst kaum einen kirchlichen Bezug haben.

Erfurt - „In manchen Großstädten haben Kirchen schon ihre Türen geöffnet für Techno-Andachten und ähnliche Formate. Techno ist eine Musikrichtung, die vor allem junge Menschen bewegt, sie steht für das Loslassen von Druck und Stress des Alltags, für Freiheit und Fantasie“, sagte Vikarin und Initiatorin Anne Heisig. Zahlreiche Menschen empfänden Kirchen als verschlossenen Ort. „Bei der Tanzparty sollen sie Gelegenheit haben, ein Gotteshaus mit positiven Gefühlen zu erleben und sich beim Tanzen berühren lassen.“

Die Tanzparty wird gemeinsam mit der Evangelischen Jugend und dem Nachtclub „Kalif Storch“ ausgerichtet. Geplant ist, dass die Besucher neben dem Eintritt auch eine Lebensmittelspende für die Erfurter Tafel abgeben. Die Predigergemeinde unterstützt das Vorhaben mit 1500 Euro, der Kirchenkreis mit 1000 Euro. dpa