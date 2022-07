Rechnungshof: Altersgrenze für Vorruhestand anheben

Lehrermangel

Im Kampf gegen den Lehrermangel hält der Thüringer Rechnungshof einen späteren Vorruhestand für Beamte für notwendig. In seinem am Montag in Rudolstadt vorgelegten Jahresbericht empfahlen die obersten Finanzprüfer, die Altersgrenze für den vorzeitigen Ruhestand wieder von 62 auf 63 Jahre anzuheben. Gingen die potenziell berechtigen Lehrkräfte erst ein Jahr später in den Vorruhestand, könnten im nächsten Jahr rund drei Viertel der 240 voraussichtlich nicht zu besetzenden Stellen dadurch ausgeglichen werden.

Rudolstadt - Das Land hatte vor zehn Jahren die Altersgrenze für den Vorruhestand auf 62 Jahre gesenkt. Im Bund und in den meisten anderen Bundesländern ist das erst mit 63 Jahren möglich. Die Anhebung der Altersgrenze könne dadurch geschehen, dass Anträgen auf Vorruhestand aus dienstlichen Gründen erst später stattgegeben werde, empfahl der Rechnungshof.

Damit habe der Freistaat weiteres Potenzial, den Personalbedarf für den Unterricht mit den vorhandenen Lehrkräften zu decken. Aufgrund der demografischen Entwicklung solle die Anhebung der Altersgrenze für den Vorruhestand für alle Beamtengruppen geprüft werden, so die Empfehlung. dpa