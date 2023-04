Rechtes Konzert mit fast 140 Teilnehmern aufgelöst

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat ein unangemeldetes Konzert von Rechtsextremen in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) aufgelöst. Nach Polizeiangaben nahmen 138 Menschen an der Veranstaltung der rechten Szene am Samstag teil. Gegen einen von ihnen wurde ein Verfahren wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole eingeleitet. Drei weitere Strafverfahren wurden wegen Beleidigung von Polizeibeamten eingeleitet.

Zeulenroda-Triebes - Ansonsten sei die Auflösung des Konzerts überwiegend störungsfrei verlaufen, hieß es. dpa