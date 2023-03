Reizende Substanz in Berufsschule ausgebracht: 30 Verletzte

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Durch eine bislang unbekannte reizende Substanz sind am Dienstag 27 Schüler und 3 Lehrer einer Berufsschule in Eisenach (Wartburgkreis) verletzt worden. Ein oder mehrere Unbekannte hätten den Stoff in dem Schulgebäude ausgebracht, wie die Polizei mitteilte. Die anwesenden Schüler und Lehrer konnten das Gebäude demnach eigenständig verlassen und wurden in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht.

Eisenach - Acht der Verletzten - allesamt Schüler - wurden in eine Klinik gebracht. Um welche Substanz es sich handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren. Der Schulbetrieb solle am Mittwoch wieder aufgenommen werden. dpa