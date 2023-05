Relativ hohe Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein

Ein bunter Sonnenschirm steht am Strand. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Mit relativ hohen Temperaturen eignet sich der Samstag in Thüringen für Aktivitäten im Freien. Sicherheitshalber sollten aber auch Regenjacken eingepackt werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Leipzig am Samstag sagte.

Leipzig/Gotha/Apolda - So können sich Besucherinnen und Besucher des Gothardusfest in Gotha oder des Festwochenendes in Apolda auf Temperaturen mit Höchstwerten bis zu 19 freuen - in Südthüringen sind bis zu 21 Grad möglich. Allerdings schieben sich immer wieder Wolken vor die Sonne. Gerade östlich der Saale werde es stark bewölkt, so der DWD. Nachmittags seien vor allem im Bergland Schauer möglich. Die Wolken halten sich auch in der Nacht zu Sonntag, Regen werde kaum erwartet. dpa