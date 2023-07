Rettungsschwimmer aus Thüringen im Einsatz an der Ostsee

Rettungsschwimmer aus Thüringen unterstützen derzeit wieder die Einsatzkräfte an den Küsten von Nord- und Ostsee. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im Verlauf dieses Sommers bis zu 40 ehrenamtliche Helfer an den dortigen Badestränden im Einsatz, wie der Präsident der DLRG Thüringen, René Rimbach, auf Anfrage mitteilte. Auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes schickt Rettungsschwimmer nach Norddeutschland.

Erfurt - Schätzungsweise 50 sind DRK-Angaben zufolge im Laufe des Sommers an der Ostsee, um die Strände zu überwachen und Badegästen in Notfällen zu helfen.

Berufstätige Rettungsschwimmer nutzten für den Einsatz ihren Urlaub, Schüler und Studierende die Schul- und Semesterferien, sagte Rimbach. In der Nachsaison seien dann kaum noch Helfer aus Thüringen im Ost- oder Nordsee-Einsatz. Im Freistaat selbst betreut die DLRG zwei Freibäder, das Schwanseebad in Weimar und den Alperstedter See bei Erfurt. Sie hat 2800 Mitglieder in Thüringen. dpa