Röiseland überholt Neuner: Alleinige Rekordweltmeisterin

Das Startfeld mit der späteren Siegerin Marte Olsbu Röiseland (vorn) aus Norwegen geht auf die Strecke. © Hendrik Schmidt/dpa

Marte Olsbu Röiseland ist Rekord-Weltmeisterin. Und löst mit ihrem 13. Titel Biathlon-Ikone Magdalena Neuner ab.

Oberhof - Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hat Deutschlands Biathlon-Ikone Magdalena Neuner überholt und ist ab sofort alleinige Rekordweltmeisterin. Die 32-Jährige gewann am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft in Oberhof nach dem Titel mit der Mixed-Staffel auch Gold in der Single-Mixed-Staffel mit ihrem Landsmann Johannes Thingnes Bö und hat damit 13 WM-Goldmedaillen auf ihrem Konto. Neuner (35), mittlerweile dreifache Mutter, hatte seit ihrem Rücktritt 2012 die Bestmarke bei den Frauen mit zwölf Titeln inne.

„Ich habe das vorher gar nicht so richtig gewusst. Ich habe es nach dem Rennen in der Mixed-Zone gehört. Magdalena war eine fantastische Biathletin und sie zu überholen, ist toll“, sagte Röiseland nach dem Rennen.

Für Röiseland, die Frau des deutschen Damen-Co-Trainers Sverre Olsbu Röiseland, laufen die Titelkämpfe am Rennsteig nach einer gesundheitsbedingt schwierigen Saison weiter hervorragend. In der Verfolgung hatte sie zudem schon Bronze gewonnen und damit nun drei Medaillen gesammelt. Die dreimalige Peking-Olympiasiegerin hatte sich im vergangenen März mit dem Coronavirus infiziert und klagte anschließend immer wieder über verschiedene Beschwerden, ehe sie während der Vorbereitung im September auch noch an einer Gürtelrose erkrankte. Mehrere Monate konnte sie keine Wettkämpfe bestreiten.

Den Rekord bei den Männern hält ihr Landsmann Ole Einar Björndalen mit 20 WM-Titeln. Dahinter folgt Röiselands Teamkollege Johannes Thingnes Bö, der nach seinem fünften Gold in Oberhof nun bei insgesamt 17 Titeln steht. dpa