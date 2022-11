Rot-Rot-Grün will Besondere Leistungsfeststellung abschaffen

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

Rot-Rot-Grün will in Thüringen die Abschlussprüfung in der zehnten Klasse am Gymnasium abschaffen. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Fraktionen von Linke, SPD und Grünen soll bereits kommende Woche im Landtag beraten werden, wie Thüringens Linke-Fraktionschef Steffen Dittes am Mittwoch in Erfurt sagte. „Es gibt diese Besondere Leistungsfeststellung in anderen Bundesländern nicht“, argumentierte der Linke-Politiker.

Erfurt - Die Prüfung war als Reaktion auf den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium von 2002 eingeführt worden. Mit dem Bestehen der Prüfung erhalten die Schüler am Gymnasium nach der zehnten Klasse einen Realschulabschluss, auch wenn sie nicht das Abitur anstreben oder dieses nicht absolvieren.

Nach den Vorstellungen von Linke, SPD und Grünen sollen Gymnasiasten nun auch ohne diese Prüfung einen Realschulabschluss erhalten, wenn sie die Voraussetzungen für die Versetzung in die elfte Klasse erfüllen. Das geht aus dem entsprechenden Entwurf zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Ob es tatsächlich zu dieser Änderung kommt, ist unklar. Rot-Rot-Grün hat im Parlament keine Mehrheit, es fehlen vier Stimmen. Bislang war die CDU stets gegen eine Abschaffung der Besonderen Leistungsfeststellung. Zudem haben CDU und FDP einen eigenen Vorschlag zur Änderung des Schulgesetzes vorgelegt. dpa