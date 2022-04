Rund 120 ukrainische Flüchtlinge in Thüringen gelandet

Am Flughafen Erfurt-Weimar sind 117 ukrainische Kriegsflüchtlinge aus der Republik Moldau gelandet. Sie sollen nun in vier Thüringer Landkreise verteilt werden, wie Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) am Freitag in Erfurt sagte. „Unser Ziel ist, dass die Leute, die einmal an einen Ort kommen, dann nicht hundert Mal hin und her geschickt werden“, sagte Adams.

Erfurt - Die Menschen hätten aber Freizügigkeit und könnten daher selbst entscheiden. „Da, wo man jetzt hinkommt, soll man aber auch bleiben können“, machte Adams klar.

Der am Erfurter Flughafen gelandete Flug ist der zweite durch Spenden finanzierte Flug aus dem Nachbarland der Ukraine. Vor etwa einer Woche hatte erstmals eine Sondermaschine etwa 130 Ukraine-Flüchtlinge aus Moldau direkt nach Deutschland geflogen. Die Maschine landete in Frankfurt.

Die beiden Flüge gehören zu einer von der Bundesregierung angestoßenen internationalen Luftbrücke für Menschen, die in Nachbarländer der Ukraine geflüchtet sind. dpa