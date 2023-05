Rund 700 Pilgerinnen bei Frauenwallfahrt zum Kerbschen Berg

Zur traditionellen Frauenwallfahrt zum Kerbschen Berg bei Dingelstädt sind am Sonntag nach Angaben des Bistums Erfurt rund 700 Katholikinnen gekommen. Die pilgernden Frauen und Mädchen konnten bei sommerlichem Wetter die verschiedenen Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad und auch mit der Bahn zurücklegen, um aus allen Himmelsrichtungen zum Kerbschen Berg zu gelangen.

Dingelstädt - „Wallfahren heißt ja nicht nur ankommen, sondern auch gemeinschaftlich unterwegs zu sein“, sagte Claudia Rimestad, Referentin im Seelsorgeamt des Bistums Erfurt.

Unter dem diesjährigen Motto „Reich-Gottes-Erbauerin – weil du es kannst“ erwartete die Pilgerinnen neben dem Wallfahrtsgottesdienst ein vielfältiges Programm. Dazu gehörten eine Gesprächsrunde mit dem katholischen Bischof Ulrich Neymeyr, eine Friedenswerkstatt sowie kreative Angebote wie ein Poetry-Slam- und ein Trommelworkshop und ein Quizduell. Die Wallfahrt sollte für die Pilgerinnen auch ein „Auftank-Tag für die Seele“ sein, sagte Rimestad.

Die Frauen aus dem Bistum Erfurt machen sich im Mai traditionell auf den Weg zum früheren Franziskanerkloster im Eichsfeld. 1961 pilgerten Frauen erstmals zu einer gemeinsamen Wallfahrt auf den Kerbschen Berg. Der Name geht zurück auf „Kirchenberg“ und verweist darauf, dass dort schon früh eine Kirche gestanden hat.

In der Zeit vor der Pandemie kamen bis zu 2000 Katholikinnen zur Wallfahrt, die immer am Sonntag nach Himmelfahrt stattfindet. An Christi Himmelfahrt hatten sich zuvor Tausende Gläubige an der traditionellen Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld beteiligt. dpa