Salzlager der Winterdienste auch im Sommer gut gefüllt

Ein Fahrzeug des Winterdienstes fährt über eine Straße. © Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

An den Winter hat wohl in den zurückliegenden heißen Wochen kaum jemand gedacht. Die für den Winterdienst verantwortlichen Autobahnmeistereien schon. Sie sind vorbereitet, Streusalz inklusive.

Erfurt - Im Kalender herrscht Sommer, doch die Autobahnmeistereien in Thüringen sind bereits jetzt für die nächste Wintersaison gerüstet. Selbst die Streusalzlager seien derzeit so gut gefüllt, „dass wir auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet sind und jederzeit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten können“, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft des Bundes auf Anfrage. „Die Lager für unser Streusalz sind das ganze Jahr über gefüllt.“ Insgesamt könnten in den Salzlagerhallen beziehungsweise -silos in Thüringen etwa 18.400 Tonnen des Streuguts gelagert werden.

Dass die Autobahngesellschaft bereits jetzt Streusalz einlagert, hat nach Angaben des Sprechers allerdings nichts mit möglicherweise schwankenden Preisen zu tun. „Die Preise ändern sich nicht, da sie im Kontrakt festgeschrieben sind“, sagte er. Grundsätzlich sei der Einkauf von Streusalz damit im Sommer genau so teuer wie im Winter. Zu Ausnahmen von diesem Grundsatz könne es beispielsweise dann kommen, wenn sich die Lage der Weltwirtschaft ändere. Die Salzlager würden, wo es nötig sei, immer nach einer aktuellen Winterdienstsaison wieder aufgefüllt.

Nicht nur beim Streusalz sind die Autobahnmeistereien schon auf den nächsten Winter vorbereitet. Auch anderes Material werde dort bereits für den Einsatz vorgehalten oder falls nötig neu beschafft. Dazu würden zum Beispiel Schneefangzäune oder Schneeleitstäbe gehören.

Ein Winterdienst, der auch bei einem kurzfristigen Wetterumschwung schnell einsatzbereit ist, ist insbesondere für das Autobahnnetz in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wichtig. Durch diese drei Länder verlaufen nach Angaben der Autobahngesellschaft wichtige europäische Transitrouten - die A4 und die A9. Auf diesen Abschnitten sei im bundesweiten Vergleich der Anteil des Schwerlastverkehrs besonders hoch. Gerade für große und schwere Lkw sind winterliche Straßenverhältnisse eine besondere Herausforderung. dpa