Schaltkreishersteller investiert in Werk in Erfurt

Der belgische Mikrochiphersteller Melexis baut die Kapazität seines Standorts in Erfurt aus. Rund fünf Millionen Euro würden in diesem Jahr in neue Testanlagen und Verpackungsmaschinen investiert, teilte die Erfurter Melexis GmbH am Montag mit. Das Unternehmen reagiere damit auf die international stark gewachsene Nachfrage nach Halbleitern unter anderem für Sensortechnik in Autos.

Erfurt - Melexis entwickelt Schaltkreise, produziert sie aber nicht selbst. Die Fertigung der Siliziumscheiben mit den Chips erfolge häufig bei der benachbarten Firma X-Fab, sagte eine Melexis-Sprecherin. Tests und Verpackung übernehme dann wieder Melexis.

Beschäftigt würden in Erfurt derzeit 250 Mitarbeiter. In den vergangenen fünf Jahren seien etwa 30 Arbeitsplätze in den Bereichen Entwicklung, Qualitätssicherung und Logistik hinzugekommen. Die Landeshauptstadt hat eine lange Tradition als Standort der Halbleiterindustrie.

Der Melexis-Konzern hat nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von über 640 Millionen Euro erwirtschaftet. Beschäftigt würden an 19 Standorten weltweit über 1700 Mitarbeiter. dpa