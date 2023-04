Schlägerei bei Schützenfest in Gera

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einer Schlägerei zwischen rund 30 Personen in Kleinaga in Gera sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten zunächst zwei Personen in der Nacht auf Sonntag bei einem Schützenfest verbal und dann körperlich aneinander. Daraufhin mischten sich weitere Personen ein und es kam zu einer Schlägerei. Dabei wurden den Angaben zufolge auch Biergläser und Biertischgarnituren eingesetzt.

Gera - Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige Beteiligte, wurden aber zum Teil noch von der Polizei gestellt.

Insgesamt erlitten zwölf Menschen im Alter von 15 bis 45 Jahren bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Den Angaben zufolge wurden bislang sechs mutmaßliche Angreifer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren von der Polizei identifiziert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. dpa