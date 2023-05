Schwanenfamilie löst Unfall auf A71 bei Erfurt aus

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Eine Schwanenfamilie hat auf der A71 bei Erfurt einen Unfall ausgelöst. Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte, überquerten am Mittwochvormittag kurz vor der Anschlussstelle Erfurt-Stotternheim zwei erwachsene Schwäne und vier Küken die Autobahn. Ein 38-Jähriger und eine 55-Jährige bremsten ihre Autos demnach rechtzeitig und hielten auf der rechten Fahrspur.

Erfurt - Ein weiterer Autofahrer (54) wich den Tieren nach rechts aus und fuhr dort gegen das stehende Fahrzeug des 38-Jährigen. Durch den Stoß wurde dieses auf den Wagen der 55-Jährigen geschoben. Anschließend kam das Auto des 54-Jährigen von der Straße ab und blieb im Straßengraben stehen.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schwanenfamilie wurde von der Feuerwehr eingefangen und in einem Baggersee in der Nähe unverletzt wieder ausgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.00 Euro.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle lief der Verkehr auf der A71 Richtung Schweinfurt zwischenzeitlich einspurig. Durch die Sperrung und das erhöhte Verkehrsaufkommen vor dem verlängerten Himmelfahrt-Wochenende bildete sich laut Polizei ein fast zwei Kilometer langer Stau. dpa