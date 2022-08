Schwerverletzter bei Explosion auf Festival-Campingplatz

Ein Rettungshubschrauber

Bei der Explosion einer Gaskartusche ist auf einem Zeltplatz des „SonneMondSterne“-Festivals in Saalburg-Ebersdorf ein Mann schwer verletzt worden. Der 26-Jährige wurde mit Brandverletzungen von „nicht unerheblichem Ausmaß“ per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er hatte laut Polizei die Gaskartusche in einem Zelt wechseln wollen, dabei sei es zu einer unerwarteten Verpuffung gekommen.

Saalburg - Ein weiterer Mann, der sich mit ihm in dem Zelt aufhielt, wurde bei dem Unglück am Mittwochabend leicht verletzt.

Das betroffene Zelt wurde komplett zerstört, ein weiteres beschädigt. Das Unglück ereignete sich nicht auf dem Haupt-Campingplatz für das Musikfestival, sondern auf einem anderen Zeltplatz in der Nähe der Bleiloch-Talsperre, an deren Ufer das Festival über die Bühne geht.

Am Mittwoch waren bereits Tausende Musikfans an den Festivalort gereist, die auf den Zeltplätzen am Stausee campen. Auch am Donnerstag setzte ab den Mittagsstunden wieder starker Anreiseverkehr ein, wie die Polizeisprecherin sagte. Es komme zu Verkehrsbehinderungen. dpa