Selbsternannter Polizist kontrolliert Mopedfahrer

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 52-Jähriger soll sich in Schmölln (Altenburger Land) als Polizist ausgegeben und einen Mopedfahrer kontrolliert haben. Dabei soll er dem 16-Jährigen den Ausweis abgenommen, ihn gewürgt sowie das Moped umgestoßen haben, wie die Polizei in Gera am Montag mitteilte. Der Teenager flüchtete schließlich. Er soll demnach am Freitagnachmittag in dem zu Schmölln gehörenden Ortsteil Sommeritz auf dem Fußweg gefahren sein, als er den Angaben zufolge von dem 52-Jährigen gestoppt wurde.

Schmölln/Gera - Beide erschienen später getrennt, aber nahezu zeitgleich auf der Polizeiwache, wie es hieß. Gegen den 52-Jährigen wird jetzt ermittelt. dpa