Servicestellen in Finanzämtern werden dauerhaft geschlossen

Teilen

Die bisherigen Servicestellen in Thüringens Finanzämtern werden am 7. Juni für immer geschlossen. An ihre Stelle treten dann Telefonauskunftsstellen, wie das Finanzministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte. Man habe in den vergangenen beiden Jahren während der Corona-Pandemie gute Erfahrungen mit den Servicenummern gemacht, die intensiv genutzt worden seien.

Erfurt - Die Telefonauskunftsstellen nehmen Anfragen von Bürgerinnen und Bürger entgegen, dort sollen sie auch telefonisch Informationen zu ihren persönlichen Steuererklärungen erhalten. Neben Auskünften zu konkreten Steuerfällen gibt es bei den Telefonauskunftsstellen auch allgemeine Infos über gesetzliche Änderungen, aktuelle steuerrelevante Themen, das Lohnsteuerermäßigungsverfahren und zu den Steuererklärungsvordrucken.

Wenn ein Anliegen telefonisch nicht geklärt werden könne, bestehe aber weiterhin die Möglichkeit, einen Termin zu einem persönlichen Gespräch zu vereinbaren. dpa