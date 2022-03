Sexueller Missbrauch: Prozess gegen Turntrainer hat begonnen

Der Angeklagte wartet im Landgericht Erfurt auf den Verhandlungsbeginn. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Landgericht Erfurt hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen ehemaligen Turntrainer wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen begonnen. Der heute 34-Jährige steht damit erneut vor Gericht. 2018 war der Turntrainer aus Weimar in diesem Kontext bereits zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil 2020 teilweise auf, unter anderem mit der Begründung, dass der Mann nicht ausreichend von den Richtern belehrt worden sei.

Erfurt - Die Anklage wirft dem Angeklagte erneut sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in 82 Fällen, teils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern, teils in Tateinheit mit Verbreitung pornografischer Schriften und mit sexueller Nötigung, vor.

Die Verteidigung beantragte gleich zu Beginn, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen. Die Anklage werfe dem Angeklagten zahlreiche sexuelle Straftaten vor, sodass bereits bei der Verlesung der Anklage Details aus dem Sexleben des Angeklagten preisgegeben würden. Das verletze sein Persönlichkeitsrecht. Das Gericht wies den Antrag jedoch ab.

Bis zum 24. März sind drei weitere Termine anberaumt. Für den ersten Verhandlungstag waren zunächst keine Zeugen geladen worden. Zunächst blieb offen, ob es überhaupt noch einmal Aussagen geben wird. dpa