Sieben Medaillen in sieben WM-Rennen? Bö bleibt gelassen

Johannes Thingnes Bö aus Norwegen läuft nach dem letzten Schießen auf die Strecke. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Norwegens Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö bleibt vor seinem möglicherweise nächsten Rekord bei der Weltmeisterschaft in Oberhof gelassen. „Wenn ich eine Medaille gewinne, wäre ich sehr glücklich“, sagte der 29-Jährige vor dem abschließenden Massenstart am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Thüringen. Bö kann mit einem weiteren Podestplatz über 15 Kilometer am Rennsteig als erster männlicher Skijäger bei seinem siebten WM-Start die siebte Medaille gewinnen.

Oberhof - Ein Selbstläufer wird das aber nicht. „Wir sehen, dass der Favorit auf dem Papier nicht immer der Gewinner sein muss“, sagte Bö am Samstag nach Silber mit der Staffel. Nach zuvor fünf Goldmedaillen musste sich der Dauersieger mit seinen Teamkollegen etwas überraschend Frankreich geschlagen geben. „Am Ende des Tages sind wir enttäuscht, weil wir das Gold nicht haben“, sagte Bö: „Hut ab vor den Franzosen, wir konnten einfach nicht gewinnen.“ Trotzdem fühle er sich auch mit Silber gut: „Sechs Medaillen sind einfach fantastisch.“

Bös Landsfrau Marte Olsbu Röiseland ist bislang die einzige Biathletin, die bei sieben Starts siebenmal Edelmetall bei einer WM gewinnen konnte. Der 32-Jährigen war das 2020 im italienischen Antholz gelungen. dpa