Sommercamps in KZ-Gedenkstätten enden

In den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora enden am Samstag zwei Sommercamps der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und der Organisation Service Civil International (SCI). 14 Tage lang hatten Freiwillige in Weimar und Nordhausen bei Restaurierungs- und Pflegearbeiten in den Gedenkstätten geholfen. So standen in der Gedenkstätte Buchenwald Arbeiten am Gedenkweg Buchenwaldbahn, in der Restaurierungswerkstatt und an Gedenksteinen für aus dem Konzentrationslager deportierte Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.

Weimar/Nordhausen - In Mittelbau-Dora sollten Fundamentreste und die Umrisse ehemaliger Baracken sichtbar gemacht werden.

Während des nationalsozialistischen Terrorregimes wurden Menschen aus ganz Europa nach Buchenwald verschleppt. Im KZ auf dem Ettersberg und seinen 139 Außenlagern waren nach Angaben der Gedenkstätte insgesamt fast 280 000 Menschen inhaftiert. Die SS zwang sie zur Arbeit für die deutsche Rüstungsindustrie. Über 56 000 Menschen starben an Folter, medizinischen Experimenten und Auszehrung.

Das 1943 eingerichtete KZ Mittelbau Dora war berüchtigt für die Zwangsarbeit in Stollenanlagen, in denen die Häftlinge unter unmenschlichsten Bedingungen Raketen und andere Rüstungsgüter herstellen mussten. Jeder dritte der rund 60 000 Häftlinge überlebte dies nicht. dpa