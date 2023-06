SPD-Chef empfiehlt CDU-Kandidaten für Landratswahl

Teilen

SPD-Chef Lars Klingbeil hat für die Landratsstichwahl im Kreis Sonneberg den CDU-Kandidaten Köpper empfohlen. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil hat für die Landratsstichwahl im südthüringischen Kreis Sonneberg den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper empfohlen. Klingbeil schließt sich dem Aufruf des SPD-Landeschefs Georg Maier an, wie er am Montag auf Twitter mitteilte.

Berlin - Köpper tritt bei der Stichwahl am 25. Juni gegen den AfD-Kandidaten Robert Sesselmann an, der am Sonntag im ersten Durchgang mit 46,7 Prozent der Stimmen klar auf Platz eins lag und damit beinahe erster AfD-Landrat Deutschlands geworden wäre. Köpper lag deutlich hinter Sesselmann und kam nach vorläufigem Ergebnis auf 35,7 Prozent. Die Sozialdemokratin Anja Schönheit und die auch von den Linken unterstützte Grüne Nancy Schwalbach schafften es nicht in die Stichwahl. Nur 49,1 Prozent der Wahlberechtigten hatten im ersten Durchgang ihre Stimme abgegeben.

In Thüringen werden Landräte für die Dauer von sechs Jahren gewählt. In Sonneberg wurde die Wahl außerplanmäßig nötig, weil der 2018 gewählte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) aufgrund einer langwierigen Erkrankung in den Ruhestand versetzt wurde. dpa