SPD-Chef: Pistorius ist gute Wahl als Verteidigungsminister

Thüringens Innenminister und Landes-SPD-Chef Georg Maier spricht bei einer Pressekonferenz. © Michael Reichel/dpa/Archivbild

Thüringens Innenminister und Landes-SPD-Chef Georg Maier hält seinen niedersächsischen Amtskollegen Boris Pistorius für den Richtigen an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums. „Boris Pistorius ist einer, der sehr durchsetzungsstark ist und sehr entscheidungsstark“, sagte Maier am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Pistorius arbeite akribisch und sei in der Lage, sich schnell und umfassend in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten, zudem besitze er ausreichend Autorität für den Job.

Erfurt - „Er hat Führungserfahrung - und da spreche ich nicht über Jahre, sondern über Jahrzehnte“, sagte Maier.

Er habe als langjähriger Innenminister in Niedersachsen bewiesen, dass er den schwierigen Aufgaben gewachsen ist. Zudem sei Pistorius gut verwurzelt in der Partei und genieße innerhalb der SPD ein hohes Ansehen. „Er vereint alles, was man meines Erachtens braucht, um diese wirklich schwierige Aufgabe bewerkstelligen zu können“, sagte Maier. Pistorius sei ein geerdeter Politiker, integer und habe Humor. „Ich schätze ihn auch menschlich“, sagte Maier.

Zuvor war am Dienstag bekannt geworden, dass Pistorius als Nachfolger von Christine Lambrecht neuer Bundesverteidigungsminister werden soll. Geplant ist, dass der 62-Jährige am Donnerstag vereidigt wird. dpa