SPD will drittes beitragsfreies Kita-Jahr ab Sommer 2024

In Thüringen soll nach dem Willen der SPD im August 2024 ein drittes für Eltern beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt werden. Die Forderung ist Teil eines vom SPD-Landesvorstand in dieser Woche beschlossenen Konzepts zur Förderung von Familien, wie die Partei am Samstag mitteilte. Für zwei Kindergartenjahre müssen Eltern in Thüringen bereits jetzt keine Beiträge zahlen.

Erfurt - Die Beitragsfreiheit für ein drittes Kita-Jahr solle Gegenstand der Haushaltsverhandlungen für 2024 sein, sagte SPD-Landeschef Georg Maier der Deutschen Presse-Agentur.

Neben dem Wegfall der Elternbeiträge will die SPD ab 2024 auch ein kostenloses Mittagessen in Kindergarten und Grundschule durchsetzen. Mit diesem Paket würden Familien mit Kindern im Kindergartenalter um durchschnittlich 2000 Euro entlastet, so Maier, der auch Thüringer Innenminister ist. Laut SPD sollen im Landeshaushalt 500 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung stehen. Ein Teil dieser Summe solle für das Vorhaben genutzt werden, sagte Maier.

Von August 2025 an soll dem Papier zufolge die komplette Kinderbetreuung beitragsfrei für Eltern sein, das betrifft auch die Plätze in Kinderkrippen und Schulhorten.

In Thüringen plädiert auch die mit SPD und Grünen regierende Linke für ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr. „Und ich denke, bei den Grünen haben wir auch Sympathie dafür“, sagte Maier. Er hoffe auch auf einen Kompromiss mit der oppositionellen CDU. Da der rot-rot-grünen Koalition im Landtag vier Stimmen an der Mehrheit fehlen, ist sie unter anderem bei Haushaltsbeschlüssen auf Stimmen der Opposition angewiesen.

Über den Vorstandsbeschluss hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet. In Thüringen sind 2024 Landtagswahlen geplant. dpa