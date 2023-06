Stadtradeln-Aktion mit Teilnehmerrekord

Ein Radler fährt durch den Brühler Garten. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

So viele Kilometer wie möglich sollen beim Stadtradeln erradelt werden. In Thüringen gibt es schon jetzt einen Rekord.

Ohrdruf - Mit 31 Kommunen haben sich in diesem Jahr so viele Thüringer Städte und Gemeinden bei der Fahrrad-Klimaschutzkampagne Stadtradeln angemeldet wie nie zuvor. Das teilte das Verkehrsministerium vor einem Fahrradfest auf Schloss Ehrenstein zum thüringenweiten Auftakt der Aktion am Sonntag in Ohrdruf (Landkreis Gotha) mit. Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagskilometer mit dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen und somit weniger klimarelevantes Kohlenstoffdioxid zu produzieren.

Der Fahrradclub ADFC bietet dabei die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lassen. Damit sollen die Räder für Diebe unattraktiver werden.

Im vergangenen Jahr hatten sich 27 Kommunen beim Stadtradeln beteiligt. Das Ministerium übernimmt die Teilnahmegebühren der Kommunen. Zudem nehmen dieses Mal erstmals Schulen in Thüringen an dem Wettbewerb teil. 40.000 Euro stellt das Ministerium für die Kommunen und 15.000 Euro für die Schulen bei dem Wettbewerb bereit. dpa