Starke Preisanstiege bescheren Industrie Umsatzwachstum

Ein Arbeiter führt auf einer Baustelle Schweißarbeiten an einer Brücke aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Stark gestiegene Preise haben der Industrie in Thüringen im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum beschert. Von Januar bis Juni betrug der Umsatz der Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten 18,4 Milliarden Euro, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. Das seien 12 Prozent oder zwei Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen.

Erfurt - Umsatzspitzenreiter war den Angaben zufolge der Wartburgkreis mit 2,124 Milliarden Euro, gefolgt von Gotha mit 1,820 Milliarden, dem Ilm-Kreis mit 1,560 Milliarden sowie der Stadt Jena mit 1,360 Milliarden Euro Umsatz. Die höchsten absoluten Umsatzzuwächse erzielten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Kreis Saalfeld-Rudolstadt (plus 248,2 Millionen Euro; plus 25,6 Prozent), der Saale-Orla-Kreis (plus 160,3 Millionen Euro; plus 16,2 Prozent) sowie Schmalkalden-Meiningen (plus 131,6 Millionen Euro; plus 13,5 Prozent).

Die Exportquote, der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt, betrug im 1. Halbjahr 2022 im Durchschnitt 37,2 Prozent. Sie lag damit um 0,2 Prozentpunkte unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. dpa