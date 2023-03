Starker Anstieg von Elektroautos in Thüringen

Ein Elektroauto auf grünem Grund markiert einen Parkplatz für Elektrofahrzeuge. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Thüringen steigt die Nachfrage nach Elektroautos. Im vergangenen Jahr wurden 1559 Stromer im Freistaat neu zugelassen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Das sei fast ein Drittel mehr als 2021. Damit wuchs die Zahl der E-Autos auf 6525 Fahrzeuge. Zudem wurden 13.294 Hybridwagen neu zugelassen. Das entspreche einem Plus von 778 Fahrzeugen oder 6,2 Prozent.

Erfurt - Insgesamt wurden den Angaben zufolge 2022 in Thüringen 20 242 Autos mit alternativen Antriebsarten neu angemeldet und damit 13,9 Prozent mehr als 2021. Dazu zählen neben Elektro und Hybriden auch Flüssig- oder Erdgas. Der Anteil der neuzugelassenen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben stieg somit auf 42,5 Prozent.

Bei den Benzinern und Dieselfahrzeugen zeigten sich dagegen die Zulassungszahlen weiter rückläufig. Im vergangenen Jahr wurden demnach 18.446 Benziner neu angemeldet und damit 1616 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr (minus 8,1 Prozent). Bei den dieselbetriebenen Pkw wurden 8918 Fahrzeuge angemeldet und damit 1051 weniger als im Vorjahr (minus 10,5 Prozent).

Mit insgesamt 47.606 Neuzulassungen sank deren Zahl binnen Jahresfrist leicht um 0,4 Prozent. Deutschlandweit gab es hingegen bei den Zulassungszahlen ein Plus von 1,1 Prozent. dpa