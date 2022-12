Stationäre und häusliche Pflegekosten sind stark gestiegen

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Kosten für die stationäre oder häusliche Pflege sind in Thüringen deutlich gestiegen. Seit 2018 habe sich der durchschnittliche Eigenanteil für einen Platz in einem Pflegeheim von rund 1200 Euro auf nun im Schnitt knapp 1900 Euro erhöht, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Silke Fließ. „Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten ein Eigenanteil von mehr als 2000 Euro die Regel sein wird.“

Erfurt - Noch dramatischer zeichnet der Paritätische Wohlfahrtsverband die Entwicklung in der häuslichen Pflege. Dort hätten sich die Kosten in den vergangenen drei Jahren bei vielen Anbietern von ambulanter Pflege vervielfacht. Auch die Kommunen sind betroffen: „Die steigenden Sozialkosten belasten die Haushalte von Städten und Gemeinden bereits jetzt enorm“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, Carsten Rieder.

Größter Preistreiber sind den Experten zufolge neben der generellen Kostensteigerung vor allem die höheren Löhne, die Pflegekräften seit September 2022 gezahlt werden, um etwa dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Experten fordern die Einrichtung einer Pflegevollversicherung. dpa