Statistik: Deutlich weniger Wohnungsneubauten genehmigt

Teilen

Kräne und Gerüste stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Markt für Neubauwohnungen hat in Thüringen eine merkliche Delle bekommen: Die Zahl der Genehmigungen im Wohnungsbau ist von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 43 Prozent zurückgegangen, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Demnach gaben die Ämter im ersten Quartal dieses Jahres grünes Licht für 656 Neubauwohnungen und 174 Wohnungen, die durch bauliche Veränderung entstehen sollen.

Erfurt - Besonders stark fiel der Rückgang (rund 53 Prozent) bei Geschossbauten mit mehreren Wohnungen aus: Dafür wurden den Angaben nach Genehmigungen für 344 Wohnungen erteilt (darunter 53 in Wohnheimen). Das seien 393 weniger als im Vorjahreszeitraum gewesen. Auch bei Ein- und Zweifamilienhäuser zählten die Statistiker mit 312 bewilligten Anträgen 183 weniger als im ersten Quartal 2022.

Als mögliche Gründe für den Rückgang führen die Statistiker die derzeit hohen Kosten für Baumaterial und steigende Zinsen zur Finanzierung an. „Damit liegen rein rechnerisch die Kosten je Quadratmeter Wohnfläche in neuen Einfamilienhäusern bei 2223 EUR (+20,1 Prozent), in neuen Zweifamilienhäusern bei 1990 EUR (+4,1 Prozent) und in neuen Mehrfamilienhäusern bei 2091 EUR (+33,1 Prozent)“, hieß es in der Mitteilung. dpa