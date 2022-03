Steinmeier beginnt zweite Amtszeit in Thüringen

Teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am heutigen Samstag offiziell seine zweite Amtszeit. Für den Start hat er seinen Amtssitz vom Schloss Bellevue in Berlin bis Sonntag ins thüringische Altenburg verlegt. Mit der Reise unter dem Titel „Ortszeit Deutschland“ sucht das Staatsoberhaupt den Kontakt und Austausch mit Bürgern, um deren Alltag und Nöte kennenzulernen.

Altenburg - Ziel ist auch, Misstrauen gegenüber staatlichen Instanzen abzubauen und die Demokratie zu stärken.

Auf dem Programm in Altenburg steht nach einem Frühstück mit Bürgern (9.00 Uhr) ein Besuch der bekannten Spielkartenfabrik (13.00 Uhr) sowie eine „Kaffeetafel kontrovers“ im Ratskeller (15.00 Uhr). Am frühen Abend (18.00 Uhr) will sich Steinmeier mit Schauspielerinnen und Schauspielern treffen.

Altenburg hat etwa 32.000 Einwohner. Dort hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen gegeben. Steinmeier war am 13. Februar wiedergewählt worden. Die Reisen mit dem Titel „Ortszeit Deutschland“ will er auch in anderen Regionen fortsetzen. dpa