Stellenbörse und Pendlertage: Thüringen sucht Fachkräfte

Ein Schild mit Aufschrift ist während einer Firmenkontaktmesse in Erfurt an einem Messestand angebracht. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offene Stellen sind in Thüringen im Schnitt 143 Tage unbesetzt. Händeringend wird Fachpersonal gesucht. Thüringen hat eine eigene Agentur, die bei Besetzungsproblemen helfen soll. Aber das allein reicht nicht.

Erfurt - Mehr als 10.000 Jobangebote von fast 4200 Arbeitgebern mit Sitz im Freistaat bietet die Stellenbörse der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) derzeit. Es handelt sich dabei um die größte Stellenbörse, die sich ausschließlich auf den Thüringer Arbeitsmarkt konzentriere, sagte der Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesllschaft, Andreas Krey, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Um ein Stellenangebot aufgeben zu können, müssten Betriebe einen Sitz in Thüringen haben, Leih- und Zeitarbeitsfirmen seien nicht zugelassen. Die Stellenbörse sei ein Instrument, um den Fachkräftemangel zu lindern, ebenso wie die Pendlertage in allen Thüringer Regionen, bei denen Berufspendler auf berufliche Perspektiven in Thüringen hingewiesen werden.

Allerdings sei das Potenzial, das Thüringen ausschöpfen könne, begrenzt, sagte Krey. „Wir haben noch nie so viele Menschen in Arbeit gehabt wie heute.“ Offene Stellen seien im Schnitt 143 Tage unbesetzt.

Ohne mehr Fachkräfte aus dem Ausland und eine ehrliche Willkommenskultur seien die Probleme angesichts der demografischen Entwicklung nicht zu lösen. Wachstumsziele seien kaum zu erreichen, „es droht Stagnation“, sagte Krey. „Wir brauchen eine moderne Migrationspolitik und wir brauchen weniger aufwendige Verfahren bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen“, sagte Krey. Die Agentur für Fachkräftegewinnung, die bei der Landesentwicklungsgesellschaft angesiedelt ist, diene auch als Welcome Center für diejenigen, die in Thüringen arbeiten und leben möchten.

Thüringen wolle in diesem Jahr einen weiteren Anlauf starten, um Arbeitskräfte unter anderem aus Vietnam für Jobs im Freistaat zu gewinnen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will nach eigenen Angaben mit einer Wirtschaftsdelegation nach Vietnam reisen. Es gehe darum, mehr Menschen aus Vietnam für eine Ausbildung oder eine berufliche Zukunft zu gewinnen. Es gebe bereits gute Erfahrungen mit einzelnen Projekten, sagte Krey. Ramelow hatte bereits 2019 gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt für eine Ausbildung in Thüringen geworben. dpa